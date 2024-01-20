«Необратимые последствия»: чем опасны завирусившиеся в сети капли для изменения цвета глаз

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 2 300 0

Врач-офтальмолог Ивановская: капли, меняющие цвет глаз, могут нанести им вред

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Müller; Личный архив Натальи Ивановской; 5-tv.ru

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Но так ли безобиден препаратах, как утверждают авторы вирусной рекламы?

В Сети набирают популярность препараты, которые позиционируются как средства для изменения цвета глаз. Реклама утверждает, что нескольких капель средства достаточно, чтобы кардинально радужка приобрела необычный и уникальный оттенок. Реально ли это и какую опасность в себе несет, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач-офтальмолог Наталья Ивановская.

Специалист подтверждает, что капли, которые являются аналогами простагландинов, могут изменять цвет глаз. Речь идет о препаратах, снижающих внутриглазное давление.

«Все антиглоукоматозные капли — это фармбизнес. Если их назначают для снятия глазного давление, то уже без них глаз сам нормально глазное давление поддерживать. Они априори яд, и изменить цвет глаз — это их побочный эффект», — говорит Ивановская.

Если говорить о рекламе капель для смены цвета глаз, врач напоминает, что в ней обязательно должен быть указан химический состав предлагаемого препарата, его действующее вещество и механизм, а также, разумеется, возможный побочный эффект.

«Конечно, люди это все не думают, мягко говоря, которые эти капли используют. Если вы себе сделаете плохо глазам, то это уже могут быть необратимые последствия», — напоминает офтальмолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие ежедневные привычки портят ваше зрение.

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