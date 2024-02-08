«Он такой потрясающий»: Бритни Спирс проболталась об интрижке с Беном Аффлеком

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

Бритни Спирс рассказала, что у нее была интрижка с Беном Аффлеком

«Он такой потрясающий»: Бритни Спирс проболталась об интрижке с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com / Pa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как на это отреагирует Дженнифер Лопес?

Американская певица Бритни Спирс, которая последние годы ведет себя все более странно и скандально, умудрилась снова привлечь к себе внимание. В своих соцсетях звезда нулевых рассказала об интрижке с актером Беном Аффлеком, который уже несколько лет состоит в браке с актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

Стоит заметить, что оригинальный пост Бритни довольно быстро удалила, однако пользователи сети успели сохранить его и перезалить на других аккаунтах.

«Он такой потрясающий актер! Я, кстати, забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Черт возьми, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О Боже, да я просто сплетница!» — говорилось в записи скандальной знаменитости.

Речь шла о ситуации, которая произошла давно. Тем не менее, пользователи Сети считают, что это была явная провокация и попытка вывести на эмоции нынешнюю супругу Аффлека, которая пока никак не комментировала пост Спирс. Всем хорошо известно о нраве звезды, которая, по слухам, жестко контролирует мужа и остро реагирует на любые слухи об изменах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первая жена отомстила Сергею Сафронову за измену.

-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
Дикая эйфория и горькое разорение: как коучи зомбируют клиентов на живых встречах
16:42
«Будет эффект»: в МИД Венгрии рассказали, почему ждут интервью Карлсона с Путиным
16:39
Контейнеровоз Moskva не пустили на бункеровку в КНР
16:32
Цифровой обман: почему женщины чаще становятся жертвами мошенников в Сети
16:28
Кусок Эйфелевой башни поместят в медали Олимпиады в Париже
16:22
СМИ узнали о содержании 13-го пакета санкций Евросоюза против России

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса