«Я разве сделал бы такое?» — как первая жена отомстила Сергею Сафронову за измену
Сергей Сафронов рассказал о мести первой жены после его измены
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шоумен до сих пор сожалеет о своем поступке.
Иллюзионист Сергей Сафронов не признавался в этом даже самому себе, но пришло время открыть правду о его расставании с первой женой Марией. В шоу «Злые языки» он сообщил, что предал некогда любимую женщину.
Сафронов стыдится своей измены. Особенно перед детьми. После ухода жены он искал себе оправдание
«Опять же, пьянка. По трезвости я разве сделал бы такое? Никогда в жизни!» — заявил Сергей.
Сейчас иллюзионист наладил отношения с бывшей женой. Она теперь живет в Англии с новым супругом и вполне счастлива. Сергей, считает, что так она отмстила ему за измену.
«Я всегда говорю своим детям: „Наша семья не распалась, наша семья стала больше“. Каждый год мы встречаемся вживую, хотя они и живут в Англии. Каждый день я с ними на связи, мы разговариваем, обмениваемся новостями. У нас чудесные отношения. Дети все прекрасно поняли, когда мы с Машенькой расстались», — разоткровенничался Сафронов.
Сейчас иллюзионист счастлив в новых отношениях с Екатериной. У них появилась дочь Алиса. Новая и бывшая супруга ладят друг с другом.
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