«Я разве сделал бы такое?» — как первая жена отомстила Сергею Сафронову за измену

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Сергей Сафронов рассказал о мести первой жены после его измены

«Я разве сделал бы такое?» — как первая жена отомстила Сергею Сафронову за измену

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Шоумен до сих пор сожалеет о своем поступке.

Иллюзионист Сергей Сафронов не признавался в этом даже самому себе, но пришло время открыть правду о его расставании с первой женой Марией. В шоу «Злые языки» он сообщил, что предал некогда любимую женщину.

Сафронов стыдится своей измены. Особенно перед детьми. После ухода жены он искал себе оправдание

«Опять же, пьянка. По трезвости я разве сделал бы такое? Никогда в жизни!» — заявил Сергей.

Сейчас иллюзионист наладил отношения с бывшей женой. Она теперь живет в Англии с новым супругом и вполне счастлива. Сергей, считает, что так она отмстила ему за измену.

«Я всегда говорю своим детям: „Наша семья не распалась, наша семья стала больше“. Каждый год мы встречаемся вживую, хотя они и живут в Англии. Каждый день я с ними на связи, мы разговариваем, обмениваемся новостями. У нас чудесные отношения. Дети все прекрасно поняли, когда мы с Машенькой расстались», — разоткровенничался Сафронов.

Сейчас иллюзионист счастлив в новых отношениях с Екатериной. У них появилась дочь Алиса. Новая и бывшая супруга ладят друг с другом.

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