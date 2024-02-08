Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ

На место освобожденного от должности главкома ВСУ Валерия Залужного назначен командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. <…> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — сказал он в вечернем видеообращении.

Прежде советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский «не может себе позволить» стагнацию (застой) на фронте. Именно с этим он и связал изменения в управленческом аппарате страны.

Какую должность теперь займет Залужный — пока неизвестно. Однако некоторое время назад депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился стать послом в Великобритании. При этом официального подтверждения этой информации нет. Если же это действительно так, то, по мнению депутата, Залужный пропадет как политик.

«Это политическая пенсия, (люди, которые работали в других странах послами. — Прим. ред.) назад уже никогда не возвращались, такая традиция на Украине», — отмечал Шевченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Верховной раде высмеяли слова Зеленского о «перезагрузке» властей.