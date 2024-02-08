Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 66 0

Какую должность теперь займет Валерий Залужный — пока неизвестно.

Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ

Фото: ZUMA / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На место освобожденного от должности главкома ВСУ Валерия Залужного назначен командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. <…> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — сказал он в вечернем видеообращении.

Прежде советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский «не может себе позволить» стагнацию (застой) на фронте. Именно с этим он и связал изменения в управленческом аппарате страны.

Какую должность теперь займет Залужный — пока неизвестно. Однако некоторое время назад депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился стать послом в Великобритании. При этом официального подтверждения этой информации нет. Если же это действительно так, то, по мнению депутата, Залужный пропадет как политик.

«Это политическая пенсия, (люди, которые работали в других странах послами. — Прим. ред.) назад уже никогда не возвращались, такая традиция на Украине», — отмечал Шевченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Верховной раде высмеяли слова Зеленского о «перезагрузке» властей.

-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.26
0.11 98.35
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:24
«Проводник интересов»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском
21:22
Опубликованы кадры возвращения 100 российских бойцов из плена
21:01
Врачи диагностировали у актера Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер
20:53
Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН
20:41
Прорыв: как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира
20:30
Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса