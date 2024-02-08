Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН

Глава государства выступил на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук, глава государства указал, что академики должны ежемесячно получать до 200 тысяч рублей.
Президент добавил, что в 2024-м расходы на финансирование РАН за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли до практически шести миллиардом рублей.
«Считаю, что этого недостаточно и предлагаю здесь дополнительное решение: а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, членкорр — 100 тысяч рублей», — сказал Путин.
Прежде президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что развитие России невозможно без фундаментальных исследований в рамках отечественной науки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира.
Читайте также
78%
0.11 98.35
0.26
Нашли ошибку?