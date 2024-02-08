Прорыв: как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира

Профессиональный праздник отмечают сегодня ученые по всей стране — День российской науки. Все больше открытий совершают молодые специалисты. Именно они проводят уникальные исследования и внедряют инновационные разработки. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки. О научном потенциале расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Остров Русский. Дальневосточный университет. Здесь вчерашние студенты улучшают зрение российской технике — собирают керамические люминофоры. Если проще: создают отечественные светодиоды, что и дешевле, и долговечнее импортных аналогов.

«Это высокомощное сверхъяркое светодиодное освещение: маяки, корабли, самолеты, беспилотные летательные устройства», — говорит профессор департамента промышленной безопасности ДВФУ Денис Косьянов.

Внедрение этой и других разработок стало возможным благодаря государственным грантам, которые только в 2023 году получили 60 тысяч молодых ученых. Среди них и московские микробиологи из лаборатории Центра физико-химической медицины ФМБА.

«Обыкновенные чудеса каждый день происходят в лабораториях. Здесь, например, изучают кишечные бактерии, что должны помочь в лечении онкологических заболеваний», — рассказал корреспондент.

«Добавляя эту бактерию к пациенту, которому показана иммунотерапия, мы можем попытаться изменить структуру его микробиоты таким образом, чтобы он лучше реагировал на лечение. Через микробиоту мы можем манипулировать иммунитетом, а через иммунитет — улучшать здоровье», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ ФМБА Евгений Олехнович.

А в диагностике рака поможет изобретение ученых Казанского Иннополиса. Молодые программисты создали онлайн-сервис, который по рентгеновским снимкам на ранних стадиях определяет местонахождение опухоли и вид онкологического заболевания.

«Мы передаем машине информацию о том, что заинтересовало рентгенолога. И машина далее пытается понять, в чем же здесь проблема», — объяснил руководитель лаборатории искусственного интеллекта в медицине Университета Иннополис Илья Першин.

Практически любые исследования сейчас невозможны без электроники, хорошего программного обеспечения. Еще недавно оно от и до было импортным. Теперь все больше отечественных разработок. В Казани собирают микропроцессоры и платы на российских комплектующих.

«Жизнь развивается по спирали. Сейчас у нас время возможностей, вот эту спираль перерезать по диагонали и оказаться в точке высшего развития за самое короткое время», — отметил генеральный директор IT-компании Евгений Степанов.

География нашей науки ширится, а лицо молодеет. Государственные гранты, президентская премия, льготы и сертификаты на жилье для ученых делают свое дело. В 1990-х старая профессорская гвардия думала, кто же придет ей на смену. Теперь половина российских исследователей — люди, которым нет и 40.

«У нас собираются магниты с фабрики, перевозятся сюда. Они собираются в один такой большой бублик 500 примерно метров в длину», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц.

Сергей — один из нескольких сотен ученых, работающих над уникальным проектом — ускорителем частиц «Ника», который строят в Подмосковной Дубне. Это наш адронный коллайдер.

«Вакуум. Холодные условия, практически как в открытом космосе для сверхпроводимости. И по двум трубкам пучки будут бегать. Это непосредственно коллайдер — итоговая точка частиц», — поделился подробностями ученый.

Разгоняя электроны до фантастической скорости и сталкивая их внутри коллайдера, российские исследователи имитируют большой взрыв, что произошел миллиарды лет назад и дал начало всему живому. И так приближаются к разгадке главной мировой тайны — о зарождении вселенной.