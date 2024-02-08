«Эталон мастерства»: Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с юбилеем

Знаменитой актрисе исполнилось 75 лет.

Народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева 8 февраля празднует день рождения. Актрисе исполнилось 75 лет. Президент России Владимир Путин поздравил ее с юбилеем.

Владимир Владимирович пожелал артистке здоровья, успехов и благополучия. Он также отметил, что актерские талант, искренность и обаяние артистки не остались незамеченными для зрителя.

«Ваши замечательные работы в кино и на сцене знаменитого Малого театра России — подлинный эталон профессионального мастерства и безупречного художественного вкуса», — отметил Путин. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Обаятельную артистку знает вся Россия. Многие выросли на фильмах с ее участием. Особенно зрителям полюбилась ее роль Людмилы в фильме «Москва слезам не верит». Внешность и манера игры актрисы растопит сердце любого.

Ранее 5-tv.ru рассказал интересную подробность о жизни Муравьевой. Ирина была недовольна одной из главных ролей в ее жизни.