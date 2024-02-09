Байден назвал себя «самым квалифицированным» в США для поста президента

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 181 0

Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора уверен, что с его памятью все хорошо

Байден назвал себя «самым квалифицированным» в США для поста президента

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Однако население страны уверено, что лидер нации давно не годится на должность главы государства. И не только в силу возраста.

Американский лидер Джо Байден заявил, что именно он является самым подготовленным человеком в США для поста президента. Об этом он сообщил на недавней пресс-конференции, в ходе которой, кстати, назвал премьер-министра Израиля чужим именем. Глава государства также заявил, что смог поднять США на ноги.

«Я самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую я начал», — уверен Байден.

Лидер страны также прокомментировал доклад специального прокурора Роберта Хера касательно ненадлежащего хранения документов. Чиновник подчеркнул, что Байден оставил себе бумаги без злого умысла, из-за проблем с памятью. В ответ президент заявил, что с его головой все в порядке.

«Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации», — заявил Байден.

Впрочем, общественность сомневается в этом все сильнее и сильнее. Не так давно Байден заявил, что общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в 2021 году. Правда, политик скончался в 2017-м.

Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство американцев считают Байдена умственно отсталым. Согласно недавнему исследованию, 59% граждан уверены, что умственные способности американского лидера снижаются.

-15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

6:23
Шойгу провел совещание в зоне спецоперации
6:23
«Заряженные недругами»: Волочкова показала и высмеяла своих хейтеров
6:12
«В этом нет сомнений»: Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником
6:03
Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО
6:00
Танки в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:48
«Женщин на руках выносили»: Штурм чудом спаслась из горящего дома в Москве

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса