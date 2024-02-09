Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 65 0

Путин обвинил США в госперевороте на Украине в 2014 году

Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году

Фото: www.globallookpress.com / Emeric Fohlen

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался про украинский конфликт.

США виновны в госперевороте на Украине в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он напомнил, что экс-президент Незалежной Виктор Янукович не применил против противников ни вооруженных сил, ни полиции.

«А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Хотелось мне спросить тогдашнего руководства США. При поддержке ЦРУ, конечно организации в которой как я понимаю вы когда-то хотели работать, может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация», — сказал российский лидер.

ЦРУ осуществило госпереворот на Украине технически правильно, однако с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, подчеркнул Путин.

«Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, — сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет», — отметил президент.

А тех, кто не согласился с политическими событиями в стране, стали преследовать.

«Создали угрозу для Крыма, которую мы были вынуждены взять под свою защиту, начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя, авиацию и артиллерию, против мирных граждан, ведь с этого все началось. Есть же видеозапись, когда самолет наносит удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию. Еще одну, потерпели неудачу, еще готовили. И все еще на фоне военного освоения этой территории. И открытие двери в НАТО», — напомнил российский лидер.

Все это у России вызвало обеспокоенность, если бы страна осталась в стороне — это стало было преступной беспечностью, отметил Путин.

«Просто политическое руководство штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию, и потом мы не могли бросить наших единоверцев и, по сути, часть русского народа под эту военную машину», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент США Джо Байден оценил положение Украины.

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