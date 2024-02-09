Крупный пожар в шестиэтажке на севере Москвы ликвидирован

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Алексей Панков
Алексей Панков 48 0

Из дома было эвакуировано более 400 жильцов.

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Хижняк; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожар начался ночью на крыше дома, в результате кровля здания полностью обрушилась. Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек, а также перекрыть улицу.

Жильцы домов временно размещены в здании торгового комплекса и трех автобусах. С ними работают психологи МЧС. По последним данным, в результате возгорания пострадавших нет.

Для тушения пожара были привлечены два вертолета Ка-32 МЧС России. Ими было сброшено 50 тонн воды. На месте продолжают работать экстренные службы.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Правоохранительные органы осматривают место ЧП для установления всех обстоятельств случившегося, а также опрашивают свидетелей. Причина инцидента пока не установлена.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что жильцы просили помощи, стоя на балконах.

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