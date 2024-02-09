«Оскорбит девушку»: психолог рассказала о самых неудачных подарках на 14 февраля

Психолог Колосова: на День святого Валентина не стоит дарить нижнее белье
Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox
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Некоторые подарки могут не только обидеть девушку, но и заставить ее сомневаться в себе.
На 14 февраля не стоит дарить второй половинке сковородки, бытовые приборы и абонемент в спортивный зал. Об этом NEWS.ru рассказала Светлана Колосова, кандидат психологических наук.
Как объяснила эксперт, также в начале романтического пути лучше отказаться от таких подарков, как нижнее белье — это может намекнуть на неверное направление развития взаимоотношений между партнерами.
«Даже если вы живете 50 лет в браке, ни в коем случае не нужно дарить сковородки и прочие бытовые подарки. Также запретным подарком является абонемент в спортивный зал. Это оскорбит девушку, особенно если она говорит, что хочет похудеть. Намек, что надо заняться собой», — объяснила специалист.
По ее словам, в подобный список входят и уходовые средства. Нередки случаи, когда мужчины обращают свое внимание на красивую праздничную упаковку и просто не осознают, что дарят любимой шампунь, дезодорант или бритвенный станок. Подобная забота всегда будет восприниматься женщиной, как указание на то, что она не до конца хороша и ухожена.
Светлана Колосова подчеркнула, что День святого Валентина — это в первую очередь праздник про отношения и чувства, поэтому лучше отдать свое предпочтение романтическим подаркам. Например, можно выбрать поход в театр или на каток.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог назвала лучшие подарки для девушек на 14 февраля.
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