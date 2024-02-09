«Оскорбит девушку»: психолог рассказала о самых неудачных подарках на 14 февраля

Некоторые подарки могут не только обидеть девушку, но и заставить ее сомневаться в себе.

На 14 февраля не стоит дарить второй половинке сковородки, бытовые приборы и абонемент в спортивный зал. Об этом NEWS.ru рассказала Светлана Колосова, кандидат психологических наук.

Как объяснила эксперт, также в начале романтического пути лучше отказаться от таких подарков, как нижнее белье — это может намекнуть на неверное направление развития взаимоотношений между партнерами.

«Даже если вы живете 50 лет в браке, ни в коем случае не нужно дарить сковородки и прочие бытовые подарки. Также запретным подарком является абонемент в спортивный зал. Это оскорбит девушку, особенно если она говорит, что хочет похудеть. Намек, что надо заняться собой», — объяснила специалист.

По ее словам, в подобный список входят и уходовые средства. Нередки случаи, когда мужчины обращают свое внимание на красивую праздничную упаковку и просто не осознают, что дарят любимой шампунь, дезодорант или бритвенный станок. Подобная забота всегда будет восприниматься женщиной, как указание на то, что она не до конца хороша и ухожена.

Светлана Колосова подчеркнула, что День святого Валентина — это в первую очередь праздник про отношения и чувства, поэтому лучше отдать свое предпочтение романтическим подаркам. Например, можно выбрать поход в театр или на каток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог назвала лучшие подарки для девушек на 14 февраля.