Опасные БАДы: в пищевых добавках нашли лекарственные препараты в больших дозах

Чаще всего сильнодействующими веществами начиняют БАДы, предназначенные для активации мужской силы, для похудения и те, что якобы помогают в работе сердца и сосудов.

В мире растет количество продаваемых поддельных биологически активных пищевых добавок, которые могут быть не просто неполезными, но и опасными для жизни. Сайт KP.RU рассказал, какие БАДы недобросовестные производители подделывают чаще всего и что в них добавляют.

Терапевт и токсиколог Алексей Водовозов предупредил, что в биоактивные добавки «для сердца» часто подмешивают калийсберегающее мочегонное «Индапамид», блокатор кальциевых каналов «Амлодипин» и другие распространенные кардиопрепараты. Люди при этом могут даже не догадываться, что пьют лекарства, а не «натуральные травки», а доза препарата может быть такая, что спровоцирует осложнения.

Под видом «натуральных» афродизиаков для мужчин часто встречаются пилюли с добавлением более чем суточных доз силденафила и варденафила, которые предназначены для лечения эректильной дисфункции.

Китайские «антистрессы», которые якобы улучшают сон, как оказалось, могут быть опасны для печени, а в спортивных добавках и «похудейках» были обнаружены психостимуляторы и гормональные стероиды.

Алексей Водовозов считает, что предназначенные для покупки БАДов лучше потратить на «живые» витамины — овощи и фрукты, а также изучить книги про правильное, сбалансированное питание «без БАДостей».

Ранее 5-tv.ru писал, что наркосодержащие БАДы просочились в свободную продажу.