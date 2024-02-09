Минюст добавил в список иноагентов компанию карикатуриста Елкина*

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Минюст РФ включил в реестр иноагентов компанию «Елкин картон»*, которую создал художник карикатурист Сергей Елкин*. Обновленные данные соответствующего перечня появились на сайте ведомства.
Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве.
Самого Елкина признали иноагентом в апреле 2022 года. Он известен своими юмористическими публикациями в интернете.
В прошлую пятницу, 2 февраля, Минюст включил в реестр иностранных агентов шесть человек. Среди них — исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский*.
* — признан иноагентом в России
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