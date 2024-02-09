Минюст добавил в список иноагентов компанию карикатуриста Елкина*

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве.

Минюст добавил в список иноагентов компанию карикатуриста Елкина*

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Минюст РФ включил в реестр иноагентов компанию «Елкин картон»*, которую создал художник карикатурист Сергей Елкин*. Обновленные данные соответствующего перечня появились на сайте ведомства.

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве.

Самого Елкина признали иноагентом в апреле 2022 года. Он известен своими юмористическими публикациями в интернете.

В прошлую пятницу, 2 февраля, Минюст включил в реестр иностранных агентов шесть человек. Среди них — исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский*.

* — признан иноагентом в России

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