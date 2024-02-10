Тест на вменяемость: Маск высмеял идею проверки Байдена перед применением ядерного оружия

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Маск высмеял идею проверить Байдена перед ядерным ударом

Тест на вменяемость: Маск высмеял идею проверки Байдена перед применением ядерного оружия

Фото: Reuters / TOM BRENNER

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Бизнесмен не смог остаться в стороне после последней оплошности президента США.

Американского лидера Джо Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так глава SpaceX и Tesla Илон Маск высмеял постоянные оговорки президента США.

Недавно глава Белого дома заявил, что у него нет проблем с памятью. И вообще, по его мнению, он является самым квалифицированным для поста главы государства в Америке. Однако вскоре после этого он оконфузился — перепутал Египет с Мексикой. Илон Маск не смог сдержаться и решил пошутить.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например, в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — написал в соцсети Маск.

В комментариях к публикации интернет-пользователи поддержали шуточный призыв Маска. Некоторые и вовсе предложили не мучить Байдена сложными вопросами, а лучше спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

Действующему президенту США 81 год. На многое из странного поведения американцы уже стараются не обращать внимание. Но все же порой их поражает то, что говорит политик. Так, год назад в очередном высказывании о текущей международной ситуации американский лидер обвинил российского президента Владимира Путина во вторжении… в Россию. До этого Байден перепутал Украину с Ираном, заявив, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден снова поговорил с покойником.

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