Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Москва твердо убеждена в правильности выбранного внешнеполитического курса.

Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности извне, заявил глава МИД страны Сергей Лавров в обращении к коллегам по случаю Дня дипломатического работника. Для их предотвращения внешнеполитическая служба вносит свой вклад в сопровождение специальной военной операции и достижении ее целей.

«Их подвиг служит высоким эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа. И сегодня в наших сердцах отзываются болью страдания русских людей Донбасса и Новороссии, жертв бесчеловечного, необандеровского режима Владимира Зеленского», — сказал Лавров. Его обращение размещено на сайте МИД РФ.

Как отметил Лавров, противники России применяют к стране наработанные столетиями методы демонизации, они не гнушаются даже личных нападок. Такое было каждый раз, когда Москва защищала свои интересы и интересы союзников.

«Психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей нашей профессии, — добавил он.

Вместе с тем Лавров сказал, что Москва твердо убеждена в правильности внешнеполитического курса, выбранного президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня РФ находится в авангарде стремительных перемен. Во многом именно мы задаем их направленность и темы. Это означает, что всем нам, без исключения, необходимо постоянно держать руку на пульсе, смотреть вперед, опережать на шаг наших недоброжелателей», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком случае Россия вступила бы в НАТО.

-15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
В США небольшой самолет рухнул прямо на шоссе, есть погибшие
3:13
Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
2:41
«Нет решения»: Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS
2:24
Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%
2:00
«Да хоть налысо»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ

Сейчас читают

Любовный треугольник: психиатр вынес печальный вердикт Спирс и Лопес с Аффлеком
«Задружились с китайскими зрителями»: застрявшие в Шанхае артисты МСХТ прилетели в Москву
Врачи спасли Михаила Боярского от инфаркта
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса