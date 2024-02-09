Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО
Путин: Россия могла вступить в НАТО при желании альянса
Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl
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Российский лидер признался, что в свое время рассматривал такую возможность.
Когда Владимир Путин только стал президентом, то интересовался возможностью вступления России в НАТО. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам российского лидера, в 2000-х в ходе беседы с экс-президентом США Биллом Клинтоном он обсуждал тогда возможность присоединения страны к блоку. Поначалу тот ответил согласием. Но позже изменил свое решение.
«Я задал вопрос: «Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО. Как ты думаешь, это возможно?» Он сказал: «Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да». А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: «Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой. Нет, сейчас это невозможно», — отметил Путин.
Президент добавил, что не испытывает горечи из-за отказа. По его мнению, причиной отказа стала невозможность контролировать позицию РФ по ряду вопросов.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объяснил причину, по которой украинский лидер Владимир Зеленский переметнулся на сторону Запада. Он добавил, что Зеленский решил не бороться с нацистами, которых поддерживают иностранные государства.
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