Однако Будапешт продолжит говорить то, что думает.

Венгрия подвергается сильным нападкам от других европейских стран из-за того, что продвигает идею скорейшего проведения мирных переговоров. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Будапешт всегда был уверен, что самый лучший способ остановить смерть людей и спасти их жизни — это завершить украинский конфликт как можно скорее.

«И единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. Это наша позиция», — заключил глава венгерского МИД.

Однако из-за этой позиции страна подвергается нападкам и атакам в европейском сообществе. При этом Венгрия продолжит говорить то, что думают политики этой страны, а не то, что им диктуют другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава МИД Венгрии жестко ответил на шантаж США. Вашингтон давит на Будапешт в вопросах ратификации новых членов НАТО.