Шойгу посетил производство военных беспилотников в Удмуртии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 25 0

Министр обороны России проверил выполнение госзаказа по изготовлению дронов на ОПК республики.

Шойгу посетил производство военных беспилотников в Удмуртии

Фото: Сайт Министерства обороны Российской Федерации mil.ru

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия военно-промышленного комплекса Удмуртии, на которых производятся беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о разведывательных и ударных дронах. Шойгу проверил выполнение госзаказа, призвал ускорить темпы производства и повысить качество БПЛА, а также поручил обеспечить защиту критической инфраструктуры с помощью зенитных ракет «Стрела».

«Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики — нефть, газ, переработка — должны защитить этим изделием», — подчеркнул глава военного ведомства.

Министру продемонстрировали новые композитные материалы, применяемые в производстве дронов, которые позволяют существенно повысить их прочность и выносливость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу провел совещание в зоне спецоперации.

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