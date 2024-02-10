Шойгу посетил производство военных беспилотников в Удмуртии

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия военно-промышленного комплекса Удмуртии, на которых производятся беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о разведывательных и ударных дронах. Шойгу проверил выполнение госзаказа, призвал ускорить темпы производства и повысить качество БПЛА, а также поручил обеспечить защиту критической инфраструктуры с помощью зенитных ракет «Стрела».

«Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики — нефть, газ, переработка — должны защитить этим изделием», — подчеркнул глава военного ведомства.

Министру продемонстрировали новые композитные материалы, применяемые в производстве дронов, которые позволяют существенно повысить их прочность и выносливость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу провел совещание в зоне спецоперации.