Матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за капризов Месси

Прославленный футболист вызвал волну негодования среди болельщиков. Что произошло?

Футбольный товарищеский матч Аргентины и Нигерии, запланированный на март 2024 года в Китае, не состоится из-за поведения Лионеля Месси. С таким заявлением выступил спортивный комитет Ханчжоу, соответствующая публикация появилась на официальном сайте.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в заявлении.

Причиной отмены матча стал скандал, который начался после невыхода на поле Лионеля Месси в недавнем матче «Интер Майами» в Гонконге. Болельщики освистали аргентинца и потребовали вернуть им деньги за билеты.

Главный тренер клуба утверждает, что футболист был вынужден отказаться от игры из-за травмы. Стоит отметить, что уже через три дня спортсмен принял участие в товарищеском матче в Токио.

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