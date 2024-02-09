Роналду после проигрыша засунул себе в трусы клубный шарф соперника

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

Роналду засунул себе в трусы шарф «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам

Роналду после проигрыша засунул себе в трусы клубный шарф соперника

Фото: www.globallookpress.com / © Anton Zaitsev

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Знаменитый футболист расстроился из-за поражения настолько, что, похоже, не смог сдержать эмоции.

Популярный футболист сборной Португалии и нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду весьма эмоционально отреагировал на шарф с символикой соперников, брошенный ему после товарищеского матча. Как передает издание «Чемпионат», он засунул клубный шарф «Аль-Хиляля» себе в трусы, а после бросил его фанатам.

Товарищеский матч между клубами прошел 8 февраля в Саудовской Аравии и завершился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Роналду провел на поле всю игру и получил желтую карточку.

Матч стал первым для 39-летней звезды футбола после перерыва из-за полученной травмы в конце декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказвал о том, что болельщики освистали «Интер Майами» во время матча в Гонконге из-за отсутствия Месси.

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