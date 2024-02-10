«Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 193 0

Политолог Иванников: ВСУ израсходовали припасы для зенитных ракетных комплексов

«Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

По словам подполковника запаса МВД, с другими ресурсами у Незалежной трудностей нет.

Украина испытывает дефицит боевых припасов для зенитных ракетных комплексов. ВСУ уже израсходовали ресурсы, чтобы сбить ложные цели, которые Вооруженные силы РФ использовали для обмана украинской ПВО. Об этом URA.RU рассказал Олег Иванников, военный политолог, подполковник запаса МВД.

По словам эксперта, боеприпасы для ЗРК, которые продолжает выпрашивать Украина, стоят «запредельно дорого».

«Они (ВСУ — Прим. ред.) их расходуют по ложным целям, перерасход огромный. Наши научились дурить украинскую ПВО. ВСУ фактически бьют по летящим болванкам, расходуя ценные западные противоракеты», — объяснил политолог.

Он также отметил, что с другими боеприпасами у Незалежной на самом деле трудностей нет. Дело в том, что любой командир всегда делает расчет средств вооружений и боеприпасов, а называемая «нехватка» больше связана с финансовыми уловками киевского режима.

«Нехватка — это хотелки командиров ВСУ, которые выпускали бы снаряды в два, а то и три раза больше по мирным российским городам. То есть увеличение запаса боеприпасов им нужно исключительно для террористической деятельности», — считает специалист.

Поставки для Украины еще будут продолжаться, так как многие компании по производству оружия уже запланировали свой график, что не получится остановить «в одночасье».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как население Украины стремительно сокращается.

Тема:
Спецоперация
10 февр
«Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST
10 февр
«Он молодец»: жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО
10 февр
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
10 февр
Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море
10 февр
«Пустеющая» страна: как население Украины стремительно сокращается
10 февр
«Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО
10 февр
«Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
10 февр
Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
10 февр
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
10 февр
«Нет решения»: Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS
-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:01
«Выбираю платье»: певица Алекса заявила о свадьбе с фитнес-тренером Дайчевым
18:55
«Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST
18:45
«Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ
18:29
«Усилит сомнения»: Белый дом в ярости после обнародования проблем с памятью у Байдена
18:13
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
17:57
«Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК

Сейчас читают

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса