Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь украинцев от политического кризиса внутри руководства киевского режима.

Население Незалежной продолжает стремительно сокращаться из-за высокой смертности на фронте и ситуации в стране. Об этом в беседе с «БИЗНЕС Online» рассказал Алексей Самойлов, политический аналитик и участник международного движения «Другая Украина».

Как объяснил специалист, украинское население все также уменьшается прежними темпами, потому что огромное количество бойцов погибает на фронте. Только за прошлое контрнаступление Вооруженные силы Украины потеряли около 66 тысяч человек.

Кроме того, государство стремятся покинуть все, кто имеет такую возможность — за границу стабильно выпускают женщин, инвалидов, мужчин непризывного возраста и детей.

«Поток беженцев продолжает быть интенсивным, и в этом легко убедиться: если сейчас через интернет попытаться заказать билет из Львова в Польшу, то окажется, что все билеты распроданы примерно на месяц вперед. То же самое происходит и в Харькове», — поделился эксперт.

По его словам, именно так работает «человеческая интуиция». Несмотря на активную пропаганду киевского режима, люди пытаются «спасти» себя.

На фоне «пустеющей» страны Владимир Зеленский издал указ о российских землях, якобы населенных «историческими украинцами». Некоторые в Киеве всерьез надеются отнять у РФ территории Кубани, Ростовской, Курской, Брянской и других областей.

Алексей Самойлов считает, подобное невозможно из-за того, что в данных регионах никогда не было «проукраинских настроений» и вовсе не могло быть.

«Хотя бы потому, что жители земель, которые украинский президент причисляет к „территориям, исторически населенным украинцами“, на протяжении веков и не слышали про такое государство, как Украина», — заметил специалист.

Он также подчеркнул, что своей ложью про исторических «древних укров» Владимир Зеленский старается переключить внимание общественности от политического кризиса, который назревает в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве начались протесты из-за отставки Залужного.