Лекарства больше не нужны? Какие упражнения помогут в борьбе с гипертонией

Насколько полезными оказались рекомендации экспертов?

Изометрические упражнения оказались эффективнее кардио- и силовых тренировок в борьбе со скачками кровяного давления. Об этом сообщили эксперты из Кентерберийского университета Крайст-Черч.

Результаты были опубликованы на портале BMJ Sports. Этот вид физической активности предполагает движения, при которых длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются.

Например, когда человек приседает у стены и замирает на некоторое время в фиксированном положении — «стульчик» — или стоит в планке. По результатам исследований, изометрические упражнения не только развивают выносливость, повышают тонус мышц, укрепляют их и увеличивают в объеме, но и помогают снизить давление.

Было проанализировано 270 научных работ с участием почти 16 тысяч человек. По итогам было выявлено, что для получения заметного результата достаточно восьми минут тренировок у стены три раза в неделю.

И вышло, что кардио справляется с этой задачей хуже. Стоит отметить, что одними изометрическими приседаниями не оздоровиться.

Специалисты подчеркивают, что те не заменяют другие виды физической активности. Поэтому их стоит совмещать с другими тренировками — аэробными и упражнениями с отягощениями.

Важно также добавить, что любая терапия, даже подтвержденная исследованиями, требует предварительной консультации с лечащим врачом.

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