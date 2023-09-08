Три особые тренировки в неделю, по мнению эксперта, могут избавить от регулярного приема медикаментов.

Привести в норму повышенное артериальное давление помогут изометрические тренировки — те, при которых необходимо удерживать сокращенные мышцы, не растягивая их. Как выяснили физиологи из Кентерберийского университета в Великобритании, достаточно двух таких упражнений — «планка» и «стульчик». Эксперты провели исследование с 15 тысячами участников и постановили — если трижды в неделю уделять время занятиям, давление начнет снижаться.

Журналисты KP.RU обратились к врачу ЛФК и спортивной медицины Марии Тихомировой, и она подтвердила итоги работы британских ученых. По словам доктора, в силе физических тренировок и их влиянии на уровень кровяного давления нет никаких сомнений. И упомянутые «планка» и «стульчик» могут стать частью терапии для решения проблемы.

«Изометрические упражнения, такие как „планка“ и „стульчик“ — тоже подойдут. Хотя самым изученным способом профилактики и лечения повышенного артериального давления является аэробный тренинг», — говорит Тихомирова.

По словам врача, отличная замена лекарствам — это умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание или бег трусцой, в течение 35 минут минимум каждые 72 часа. Такие тренировки улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров. Если их проводить регулярно в течение длительного времени, происходит устойчивое снижение давления. Этот вид активности эксперт считает самым безопасным способом сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Что же касается изометрических упражнений, их главный плюс — чисто механический. При напряжении мышц питающие их кровеносные сосуды сужаются, при расслаблении — расширяются, автоматически снижая давления, а также укрепляются сами. «Планку» и «стульчик» нужно делать без задержки дыхания, чтобы не получить обратного эффекта.

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