«Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Советник Орбана назвал ошибкой нежелание Запада говорить с Россией

«Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада

Фото: Стулов Максим / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

К чему приводит отсутствие диалога между государствами?

Отказ западных государств от диалога с Россией — это ошибка. Об этом изданию Exxpress заявил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

«Нам нужно поговорить с русскими и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отвергают это», — сказал он.

Западу для восстановления доверия и достижения мирного решения конфликта на Украине следует сесть за стол переговоров с Россией. По мнению Орбана, необходима длительная дипломатическая миссия, которая должна будет привести к соглашению между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Венгрии сообщил об угрозе для страны из-за Украины. Государство подвергается сильным нападкам от других европейских держав из-за того, что продвигает идею скорейшего проведения мирных переговоров. 

Будапешт, как подчеркивается, всегда был уверен, что самый лучший способ остановить смерть людей и спасти их жизни — это завершить украинский конфликт как можно скорее.

Тема:
Спецоперация
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