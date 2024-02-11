Не мог ходить, опасно похудел и развелся с женой: куда и почему пропал Полежайкин

Михаил Казаков исчез с экранов после того, как съемки в популярном ситкоме сделали его бешено популярным. Какую череду бед пришлось пережить артисту?

Михаила Казакова многие знают, в первую очередь, как доброго силача из нашумевшего ситкома про жизнь отца и его пятерых дочек, оставшихся без мамы. По сюжету, герой в исполнении Казакова влюбляется в одну из девочек-сирот, а затем вливается в семью и становится практически неотъемлемой ее частью. Уже после окончания работы над проектом актеру предрекали бешеную популярность и новый виток карьеры, но судьба оказалась к актеру беспощадна.

Как сложилась жизнь молодого актера после участия в популярном проекте и почему его давно не видно на экранах?

Череда бед преследует с детства

Фото: Instagram* / kazakovfly

Юмористический сериал с Михаилом Казаковым в списке главных ролей выходил с 2007-го по 2013-й год. За шесть лет герои полюбились российскому зрителю, причем, не только главные, но и второстепенные персонажи. Весьма колоритный и яркий ухажер Галины Сергеевны — Илья Полежайкин — стал одним из них.

Образ доброго и сильного, но несколько недалекого школьника талантливо воплотил актер Михаил Казаков. Однако реальная жизнь артиста совсем не похожа на ту, что показана беззаботным подростком. Еще в юношеские годы выходец из обеспеченной семьи пережил сначала утрату отца, а затем сам оказался на месте обвиняемого. Папу Михаила Казакова, тверского бизнесмена, ударили ножом, и он умер. Убийцу поймали, но дело переквалифицировали в самооборону. Актер с трудом пережил утрату близкого человека и несколько лет после страшных событий не мог прийти к себя.

Спустя годы ситуация с ножом и нападением воплотилась в жизнь во второй раз, но во втором случае «нападавшим» внезапно оказался сам Казаков. Юноша оказался не в то время и не в том месте. Добрый и отзывчивый Михаил вступился за девушку, с которой учился в одной школе., защищая ее от злоумышленников на улице. Отпор юноша дал без лишних трудностей, правда, в качестве самообороны Казаков использовал нож. Нападавший получил ранения, несовместимые с жизнью.

Казаков предстал перед судом в качестве обвиняемого. Следователи пришли к выводу, что Казаков превысил пределы допустимой самообороны: подающего надежды юношу на год отправили отбывать наказание в неволе. К счастью, все пережитые потрясения не сломили талантливого юношу: освободившись из мест не столь отдаленных, он тут же стал штурмовать актерские факультеты.

Следующее несчастье постигло актера уже в сознательном возрасте. Прямо во время съемок актер сорвался с крыши в Твери, получив 22 компрессионных перелома. Казакову пришлось пережить с десяток самых серьезных операций, а восстановление затянулось практически на годы. Около двух лет актер провел в инвалидном кресле, надеясь вновь встать на ноги. Врачи, в свою очередь, не давали актеру ни малейшего шанса на возвращение в привычной жизни.

Лишь спустя два года актер сумел отодвинуть в сторону инвалидную коляску и заново начал учиться ходить. Сильнейшая боль, с которой Казаков столкнулся лично, буквально изменила его, повернув жизнь на 360 градусов.

«Болты и пластины останутся со мной навечно: вынуть их после срастания костей невозможно. Я каждый из них могу найти на ощупь пальцами. До сих пор я испытываю жуткие боли, и медики сказали, что я смогу к ним привыкнуть лишь спустя 15 лет. Несмотря на все это, я понимаю, что вновь хожу на своих двоих, и это превыше всех страданий», — откровенничал он.

Травма привела к разводу

Фото: Instagram* / kazakovfly

Вместе с возможностью передвигаться после травмы очаровательный пухляк лишился и шанса на продолжение карьеры. Режиссеры перестали звать Михаила Казакова на съемки в новых проектах. В семье появилась финансовая дыра, которая неизбежно повлекла за собой проблемы и в личной жизни. Не желавшая терпеть лишений супруга Елена быстро собрала свои вещи и съехала от мужа-инвалида, заявив — она будет ждать от него весточки, когда он встанет на ноги и разбогатеет.

Предательство жены настолько подкосило актера, что еще несколько месяцев он наотрез отказывался вставать с кровати. Неверная избранница дожидаться бывшего мужа не захотела, и уже спустя время после расставания вновь вышла замуж. Казаков же в интервью назвал полученный от жены урок «достойным опытом» и подметил, что продолжает жить дальше и ждет подарка от судьбы.

«Мы с супругой хотя бы разобрались, какие у нас взаимоотношения. У нее сейчас другой мужчина. Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету», — разоткровенничался он.

На фоне имевшихся проблем и затруднений Михаил Казаков разительно похудел и крепче взялся за собственное здоровье. В эфире федерального канала актер появился похудевшим и буквально светился от радости. Только за последние несколько лет Михаил сбросил несколько десятков килограммов и не собирался останавливаться на достигнутом.

По словам бывшего толстяка, похудеть ему помогли секреты, которые он раздобыл у своих знакомых-врачей. После падения с лестницы Казаков отказался от вредной пищи, а в распорядок дня включил кардиотренировки и дополнительную двигательную активность.

Финальный удар

Восстановившись после пережитых потрясений, Казаков получил новый удар исподтишка. Артиста оставили за бортом съемок нового сезона популярного ситкома. Как рассказал журналистам сам актер, изначально предложения поработать ему поступали с завидной регулярностью, но когда на съемочной площадке узнали, что передвигаться самостостоятельно Михаил не может, его персонажа просто вычеркнули из сценария. Обиды, впрочем, Казаков не затаил.

«Так что можно сказать, что мной интересовались, но так ничего и не решили», — заключил он. Впрочем, и это его совсем не расстроило: актер заявил, что «у него много другой работы» и он «не бедствует». Своим приоритетом он называет скорейшее выздоровление — «так что пока не до кино».

Сейчас жизнь актера и бизнесмена постепенно возвращается в прежнее русло. Казаков учится заново ходить, строит бизнес-планы, а не так давно встретил девушку, на которой хотел бы жениться. Имя новой избранницы, впрочем, Михаил не раскрывает, но признается, что впервые за долгое время чувствует себя вновь счастливым. Последствия перенесенной травмы также дают о себе знать, но уже не с такой силой: врачам удалось совершить невозможное и нарастить недостающие ткани конечности, благодаря чему Казаков теперь может полноценно ходить.

«У меня норматив в бассейне, чтобы вы понимали, с 12 лет был — почти девять километров за тренировку. Плюс ко всему я занимался фридайвингом (погружением на глубину без акваланга, с задержкой дыхания — Прим. ред.), а костная структура у людей, которые на глубину ныряют, немного меняется. По теории, которую выдвинул один из хирургов-травматологов, это меня и спасло. Ноги просто взрываются изнутри от удара, который я перенес. Когда мне ноги вскрыли, там были одни осколки. Если бы это произошло года на два раньше, их бы отрезали и положили рядом. Но технологии, слава богу, скакнули вперед. Собрали ноги из того, что было, по кусочкам», — рассказывает о пережитом практически без эмоций он.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актер, исполнивший роль Полежайкина в ситкоме, не появился в новом сезоне проекта.

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