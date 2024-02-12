Просто царица: Дженнифер Лопес затмила всех на мероприятии в Дубае

Знаменитость произвела фурор на открытии отеля, модные критики похвалили ее стилистов.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес блистала на торжественном открытии фешенебельного отеля в Дубае. Она была одной из нескольких приглашенных знаменитостей, и организаторы не прогадали.

Так, 54-летняя артистка не только почтила своим присутствием коллектив, но и заставила журналистов с модными критиками живо обсуждать себя. Образ звезды был непривычно сдержанным и элегантным.

Лопес надела черное атласное платье и белые оперные перчатки. Фото в роскошном наряде она опубликовала в соцсетях.

Исполнительница впечатлила публику эффектными, но не отвлекающими от ее красоты внимание аксессуарами. Шея и зона декольте остались свободными, а крупные серьги и кольцо на мизинце придали образу шика.

Волосы были собраны в высокий хвост, макияж Лопес предпочла легкий и без типичного акцента на глазах. Селебрити определенно сумела отойти от собственных стандартов, а ее стилисты доказали, что их фантазия еще не иссякла.

Внимание публики традиционно сконцентрировано на Лопес. Особенно — с тех пор, как она вышла замуж за свою давнюю любовь — голливудского актера Бена Аффлека.

Очередной повод обсудить пару недавно общественности дала американская поп-принцесса Бритни Спирс. Она заявила, что бывала в одной постели с артистом и осталась очень довольна.

Речь идет о фото, сделанном в 1999 году. В то время, как подсчитали светские хроникеры, Аффлек встречался с коллегой по цеху Гвинет Пэлтроу.

Выходит, связь со Спирс могла стать причиной расставания селебрити. О нем стало известно через несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Спирс манипулирует именем Аффлека и провоцирует его женщин.