Фонд для взрослых с редкими болезнями могут создать в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Известия: фонд для взрослых с редкими болезнями могут создать в России

Фонд для взрослых с редкими болезнями могут создать в России

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В Минздраве уже пообещали рассмотреть инициативу.

Новую схему обеспечения взрослых пациентов дорогостоящими инновационными препаратами правительству России предложил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом сообщают «Известия».

Для людей до 19 лет с тяжелыми заболеваниями есть отдельный механизм получения таких препаратов — закупки госфонда «Круг добра». Но потом пациенты, выходящие из-под опеки, должны даже судиться, чтобы власти в регионах приобрели им жизненно необходимое лекарство.

Союз предлагает создать для взрослых структуру, которая бы функционировала по аналогии с «Кругом добра». В Минздраве пообещали рассмотреть инициативу.

Однако ведомство напомнило, что с бюджетов регионов, которые должны обеспечивать таких пациентов, уже была снижена нагрузка. А госфонд заявлял о готовности помогать пациентам и более старшего возраста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вышла в лидеры по лечению детей с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Самые дорогие в мире препараты, на которые раньше просто не хватало денег у регионов, теперь закупает фонд «Круг добра». 

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