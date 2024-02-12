По неизвестным причинам: в Британии отложили отправку еще одного авианосца на учения НАТО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Теlеgrарh: в Британии отложили отправку еще одного авианосца на учения НАТО

По неизвестным причинам: в Британии отложили отправку еще одного авианосца на учения НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Dane Wiedmann

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Судно должно было отправиться из Портсмута.

Отправление британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 было отложено по неизвестным причинам. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Судно должно было отправиться из Портсмута, чтобы возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей. Однако рейс был отменен по неизвестным причинам.

В материале говорится, что это произошло после того, как другой авианосец — HMS Queen Elizabeth — был отозван из-за «проблемы» с соединением гребных винтов правого борта. По информации из открытых источников, оба судна относятся к одному классу.

Ранее 5-tv.ru писал, что до 90 тысяч солдат альянса задействуют на полигонах от Румынии до Норвегии. Собственно, это серия учений, которые объединены одним сценарием-репетицией: насколько быстро Соединенные Штаты смогут перебросить, а европейские союзники отмобилизовать войска для прямого военного столкновения с армией России и Белоруссии.

Символично, что на второй день натовских учений, российский президент Владимир Путин прилетел в Калининградскую область, которая на натовских картах окружена кольцом их баз и полигонов. При этом повестка визита в самый западный российский регион была максимально мирной. 

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