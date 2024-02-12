Джон Кирби получит новую должность в Белом доме

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США

Джон Кирби получит новую должность в Белом доме

Фото: Andrew Harnik / ТАСС

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С чем связаны перестановки в администрации Джо Байдена?

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби получит новую должность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Он, как отмечается, станет советником Белого дома по коммуникациям в области нацбезопасности. Помимо этого, Кирби повысят до помощника президента.

Чиновник, по данным источников, будет отвечать за координацию коммуникаций в целях нацбезопасности в различных ведомствах. Он возглавит отдельную группу пресс-службы Совета нацбезопасности, которая продолжит ежедневную работу с прессой в обычном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байдена в последние несколько лет поместили в настоящий «президентский кокон» для того, чтобы он не совершал ошибок. По данным NYT, Белый дом достаточно часто берет под свою защиту американских президентов, однако в ситуации с Байденом, скорее, преследует чисто «стратегический» характер.

Ему 81 год — он самый престарелый человек, который когда-либо оказывался у высшей власти в Америке. Некоторые в Белом доме убеждены, что если не контролировать президента, то он может неспециально ошибиться.

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