Путин заявил о росте ВВП России на 3,6% по итогам 2023 года

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, которое он начал с обсуждения итогов минувшего года и дальнейших планов по укреплению финансовой сферы, торговли и промышленности.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, мы считали, 3,5%, по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста — 3%, темп роста экономик развитых стран — 1,5%», — уточнил Путин.

Кроме того, в стране наметились темпы снижения инфляции, в январе текущего года показатель составил 7,2%. При этом президент потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению экспертов, антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России.