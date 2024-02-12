Путин заявил о росте ВВП России на 3,6% по итогам 2023 года

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Кроме того, намечается снижение показателя инфляции в стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, которое он начал с обсуждения итогов минувшего года и дальнейших планов по укреплению финансовой сферы, торговли и промышленности.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, мы считали, 3,5%, по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста — 3%, темп роста экономик развитых стран — 1,5%», — уточнил Путин.

Кроме того, в стране наметились темпы снижения инфляции, в январе текущего года показатель составил 7,2%. При этом президент потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению экспертов, антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
«Будем серьезными»: в ЕС ответили на слова Трампа о бесплатной защите НАТО от РФ
14:04
Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS
13:58
Путин заявил о росте ВВП России на 3,6% по итогам 2023 года
13:49
Поддерживает Родину и Путина: рэпер ST рад, что его музыку кладут на патриотические ролики
13:39
Ближе по духу: почему боевики ВСУ принимают решение перейти на сторону России
13:38
«Безусловно, правильно!» — Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Почему нам часто снятся кошмары: расшифровка самых популярных страшных снов
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса