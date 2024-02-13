Шольц рассказал об увеличении трат Германии на оборону

Германия в этом году впервые достигнет цели НАТО в 2% от ВВП, направленных на оборону. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Берлин, добавил канцлер, располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 миллиардов евро. Однако он, как отмечается, уже был освоен на 80%.

При этом Германия, заверил Шольц, уже может осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов». Он также выразил надежду, что все европейские страны — члены Североатлантического альянса будут выполнять эти критерии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп призвал США не помогать другим странам бесплатно. По его мнению, деньги могут одалживаться на определенных условиях, на неограниченный срок и даже без процентов, однако государство обязано выплатить всю сумму, когда Штаты того потребуют.