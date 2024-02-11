Политик предложил Белому дому давать займы другим государствам на определенных условиях.

США должны отказаться от привычной безвозмездной помощи другим государствам. Об этом в своем личном блоге неожиданно заявил 45-й американский лидер Дональд Трамп, который в этом году вновь участвует в предвыборной гонке.

В социальной сети политик опубликовал кричащий пост, написанный только заглавными буквами. Он обратился к Сенату США и призвал отказаться от «безвозмездной раздачи» средств странам.

«Ты слышишь меня, Сенат? Никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа», — заявил экс-президент США.

По его словам, деньги могут одалживаться на определенных условиях, на неограниченный срок и даже без процентов, однако государство обязано выплатить всю сумму, когда Штаты того потребуют.

Также Трамп обратил внимание властей на то, что у США должна быть возможность получить свои деньги назад, если вдруг страна начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно «разбогатеет».

«Никогда более мы не должны давать кому-либо денег без гарантий возврата или каких-либо иных выгодных условий. США больше не могут быть такими глупыми», — считает политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп вновь высказался о Байдене в преддверии выборов президента США.