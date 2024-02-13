Россияне начали жаловаться на парковки фур во дворах

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Избавиться от непрошенных соседей бывает очень непросто.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители российских городов жалуются на стихийные парковки грузовых машин, которые зачастую устраивают прямо во дворах многоэтажек. Людям приходится круглосуточно терпеть шум и вдыхать выхлопные газы.

При этом избавиться от непрошенных соседей бывает очень непросто. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков узнал, что делать, если во дворе поселились фуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что порой соседи в многоквартирных домах забывают, что за стенкой живут другие люди, которым требуется покой и тишина. Вечеринка может затянуться до позднего времени, а ремонт, наоборот, начаться слишком рано.

Единого федерального закона о тишине сейчас нет, хотя введение общих правил обсуждается. В каждом регионе есть собственные нормативные акты, которые регулируют этот вопрос.

В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, проводить ремонт — с 19:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, шумные ремонтные работы стоит прерывать в дневное время с 13:00 до 15:00.

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