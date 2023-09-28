Что мешают спать: как бороться с шумными соседями

И когда гвалт за стеной считается законным?

Порой соседи в многоквартирных домах забывают, что за стенкой живут другие люди, которым требуется покой и тишина. Вечеринка может затянуться до позднего времени, а ремонт, наоборот, начаться слишком рано.

Когда можно?

Единого федерального закона о тишине сейчас нет, хотя введение общих правил обсуждается. В каждом регионе есть собственные нормативные акты, которые регулируют этот вопрос.

В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, проводить ремонт — с 19:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, шумные ремонтные работы стоит прерывать в дневное время на два часа — с 13:00 до 15:00.

Что касается Московской области, тишину нужно соблюдать с 22:00 до 10:00 по выходным и с 21:00 до 08:00 по рабочим дням. Плач детей или непродолжительный лай собаки в список нарушений не входят.

Под запретом — громкая музыка, ругань, танцы, а также громкое пение, включенный телевизор и прочие действия, которые нарушают режим тишины. Допустимый шум в доме днем — 40 децибел, это звук нормального голоса, ночью порог ниже — 30 децибел.

Наказание — штраф

Нарушение закона о тишине в Москве на первый раз грозит штрафом от одной до двух тысяч рублей. Для должностных или юридически лиц он больше — 8-80 тысяч.

Если правонарушение совершено в области первый раз, соседи могут заплатить штраф до трех тысяч, потом - до четырех, а в третий и последующий разы — до пяти тысяч рублей. Однако здесь важно, что сумма увеличивается только в том случае, если соседи нарушают тишину в течение одного года.

Куда идти?

Каждый знает, что на шум у соседей нужно жаловаться в полицию: вызывать ППС или рассказывать о своей проблеме участковому. Однако оба варианта, связанные с правоохранителями, могут быть неэффективными, ведь порой человек за стенкой оказывается слишком злостным нарушителем тишины, которому проще заплатить штраф и продолжить веселье, например, на следующий день.

Пока что эти методы фактически является единственными законными способами успокоить буйных соседей. Адвокат Сергей Токарев объяснил 5-tv.ru, куда еще можно обращаться.

«Практически в каждом современном доме есть жилищная компания, можно пожаловаться туда, поговорить с ними», — советует юрист.

Самому ходить к буйным соседям ни в коем случае нельзя, подчеркивает Токарев. Необходимо вызывать наряд или сообщать о нарушениях коммунальщикам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появились государственные соседские чаты.