В рамках рабочего визита в Красноярский край спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Сибирский федеральный университет (СФУ). Для нее провели экскурсию и показали уникальные разработки в области технологий. В частности, презентовали топливные элементы, которые можно применять в самых различных областях — такого нет ни у кого в мире!

«Эти элементы могут работать в арктических условиях. Мы все проверили, все испытали! Все работает замечательно! Это уникальные разработки, потому что их всего в мире вот и вот!» — указал на первую и вторую модель топливного элемента партнер СФУ, руководитель ТК «Сидера» Владимир Седов, тем самым подчеркнув, что такое еще никто не изобретал.

«Просто волшебники!» - порадовалась за отечественных разработчиков Матвиенко.

Седов также отметил, что уникальные топливные элементы могут использоваться не только для подзарядки автомобилей и электромобилей, но и в сфере обеспечения электроэнергии и других. Эта разработка — совместная с Институтом нефти и газа. В серийное производство поступит уже в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко посетила новую клинику «Белоостров».