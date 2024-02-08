Новую клинику «Белоостров» посетили Матвиенко, Дрозденко и Беглов

Новая клиника высоких технологий «Белоостров», построенная на частные средства, недавно открыла свои двери для пациентов. 8 февраля ее посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Гостям показали, как работают отделения многопрофильного учреждения — флагманского проекта Группы компаний «Мой медицинский центр». Они осмотрели детский клинико-диагностический центр, отделение лучевой терапии и реабилитации, операционный блок и палату реанимации, а также стационарное отделение скорой помощи и онкоцентр.

При строительстве клиники были использованы самые современные технологии, сейчас она не имеет аналогов в России и считается крупнейшей в стране. А специалисты, которых в «Белоострове» порядка 800, получили в распоряжение оборудование, которое позволяет диагностировать заболевания на самых ранних стадиях. Ожидается, что ежегодно к ним за помощью смогут обращаться 100 тысяч пациентов, в том числе по полису ОМС.

Главврач клиники, заслуженный врач РФ Анатолий Завражнов отмечал, что проект «Белоострова» был реализован в кратчайшие сроки. Строительство не останавливалось даже во время борьбы с COVID. По его словам, открытие клиники стало важным моментом для развитии отечественного здравоохранения.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, как быстро удалось создать всю инфраструктуру, когда первый камень здания был заложен всего три года назад.

«Сегодня очень важное, знаковое событие — в одной из крупнейших агломераций открывается супер современный высокотехнологичный многофункциональный медицинский центр. И знаете, увиденное просто впечатляет. По масштабу инфраструктуры, по новейшим современным медицинским технологиям, многие из которых являются отечественными разработками, и другим направлениям медицинский центр „Белоостров“ не имеет аналога в России. <…> Это уже медицина завтрашнего дня. <…> И появление таких медцентров мирового уровня — это, по-моему, такое убедительное подтверждение, что несмотря ни на какие санкции Россия не останавливает свое развитие», — отметила Матвиенко.

Дрозденко сравнил строительство «Белоострова» с подвигом. Он высоко оценил проект, который в кратчайшие сроки сумели начинить самыми передовыми технологиями.

«Он действительно самый современный на сегодня, но что очень важно, мы уже подписали соглашения, по которому жители Ленинградской области, дети, взрослые и пожилые смогут получать здесь современную высокотехнологическую медицинскую помощь. Причем не только плановую медицинскую помощь, но что очень важно, и экстренную медицинскую помощь, потому что здесь все для этого сделано», — подчеркнул губернатор.

Дрозденко заключил, что новая клиника поможет бюджетным медицинским учреждениям решать вопросы оказания качественной помощи жителям региона.

Клиника включена в программы медицинского страхования — как добровольного, так и обязательного. Получить медицинскую помощь по полису ОМС могут жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также других регионов России. Примечательно, что в «Белоострове» представлено максимальное количество медицинских профилей для оказания помощи взрослым и детям, клиника оснащена передовым и высокотехнологичным медицинским оборудованием.