Мероприятия военных связаны с тем, что ВСУ активно минировали отдельные участки побережья и акватории.

Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Задачи выполнялись в условиях реальной опасности от Украины, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что опасность была обусловлена активностью ВСУ по минированию отдельных участков побережья и акватории. Это не остановило тральщиков, и они провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в Черном море.

В ходе поиска экипажи отработали действия по формированию и уничтожению минных заграждений разными способами днем и ночью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море.

Россия продолжает СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.