Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Срочная новость 69 0

МО РФ: ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Водные беспилотники были уничтожены, цели их не достигнуты.

Украина пыталась атаковать российские транспортные корабли в юго-западной части Черного моря. Об этом 10 февраля 2024 года сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, киевский режим предпринял попытку нападения на суда РФ, применив полупогружные безэкипажные катера. Все объекты были своевременно замечены и перехвачены.

«Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорят в Минобороны РФ.

Гражданские и военные суда России, находящиеся в акватории Черного моря, повреждения не получили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие. среди мирных жителей.

Тема:
Спецоперация
10 февр
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
10 февр
«Пустеющая» страна: как население Украины стремительно сокращается
10 февр
«Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО
10 февр
«Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
10 февр
Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
10 февр
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
10 февр
«Нет решения»: Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS
9 февр
«Зеленского — вон»: в Киеве начались протесты из-за отставки Залужного
9 февр
Трек музыканта ST «Дай ему сил» вошел в ТОП-20 самых популярных песен
9 февр
Исполнитель ST рассказал о создании трека «Дай ему сил»
-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
Называли ее деревенщиной, а она стала звездой: как Теличкина всем «утерла нос»
15:41
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
15:29
«Украине в меньшинстве»: на Западе назвали отставку Залужного несвоевременным решением
15:11
Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море
15:09
«У нас все было хорошо»: Алибасов рассказал о новом браке бывшей супруге
14:51
Матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за капризов Месси

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Самые кинематографичные места России: где снимали популярные сериалы и фильмы
«Какие страсти были внутри!» — что за секреты хранит коллектив «Руки Вверх!»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса