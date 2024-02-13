В Ленобласти предотвращена диверсия на трубопроводном узле

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Украинец задержан в Ленобласти за попытку диверсии на трубопроводном узле

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ России;5-tv.ru

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У украинского агента изъяли пять бомб.

Российские силовики задержали в Ленинградской области украинского агента, который собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Правоохранителям стало известно о подозрительном человеке на территории газораспределительной станции. После задержания выяснилось, что мужчина является иностранным гражданином, по национальности — украинцем.

В результате у него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, которые он собирался заложить на трубопроводном узле. Силовики возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала агента украинских спецслужб за поджог электростанции в Туле.

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