Не при параде: первые кадры выступления Киркорова в больнице Горловки

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 2 105 0

Филипп Киркоров спел перед пациентами в больнице Горловки

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поп-король приехал посетил больницу в Горловке спустя считанные дни после возвращения из Штатов.

Проштрафившийся после «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» Филипп Киркоров приехал в ДНР. Артист нашел способ реабилитироваться на фоне регулярно назревающих вокруг его личности скандалов.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры визита артиста в больницу Горловки. Перед пациентами медицинского учреждения Киркоров появился не при параде, без фирменных перьев и страз: ради визита в медицинское учреждение народный артист облачился в черную кожаную куртку и такую же шапку.

Для присутствовавших в зале Киркоров исполнил самые известные свои хиты, а в довершение преподнес подарки. Завершился визит поп-короля патетической речью.

«Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — заявил Киркоров.

Неизвестно, связан ли визит Киркорова в медицинское учреждение с разразившимся скандалом, однако известно, что помимо выступления в ДНР у музыканта запланирована работа на федеральном ТВ, куда он вернулся после временной отмены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров отправился в Донбасс после вечеринки Ивлеевой.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Новое преимущество: многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку
14:32
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
14:20
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
14:16
В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах
14:12
Росгвардия обеспечивает безопасность на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
14:10
Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

Сейчас читают

Не при параде: первые кадры выступления Киркорова в больнице Горловки
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса