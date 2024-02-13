Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала

Ставший главным фигурантом истории с «голой» вечеринкой артист обивает пороги всех ведомств в надежде получить реабилитацию.

Громкая история с голой вечеринкой Насти Ивлеевой получила новый виток. Один из главных фигурантов нашумевшего дела, скандальный поп-король Филипп Киркоров после череды отмен все же нашел способ реабилитироваться. Оббивавший пороги самых влиятельных людей в попытке реабилитироваться артист все же нашел лазейку.

По информации 360, музыкант согласовал свой официальный визит в ДНР. Планируется, что в регионе певец выступит перед местными жителями, посетит госпитали, а также пожертвует часть средств на помощь пострадавшим от нападений ВСУ. Что известно об этой истории и как до этого артист пытался реабилитироваться на фоне оглушительного скандала?

«Голая вечеринка» Ивлеевой поставила крест на карьере

Популярный артист был одним из первых, кто публично высказал свою позицию сразу после вечеринки. В социальных сетях Филипп Киркоров опубликовал официальное видео, в рамках которого принес всем оскорбленным публичные извинения. Исполнитель отметил, что якобы не знал о тематике вечеринки, а, когда увидел происходящее, решил не оставаться и покинул заведение. Ключевой фразой в том обращении стала фраза про «не ту дверь», которая в итоге ушла в народ и стала мемом.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда „зашел не в ту дверь“… В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба. народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я — артист только своей страны. Я — патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку», — сказал тогда Филипп Киркоров.

Сам факт своего присутствия поп-король назвал оплошностью, подчеркнул, что не видит своему поведению оправдания, но рассчитывает получить помилование.

Попытка надавить на жалость ни к чему не привела: покаяние артиста пропустили мимо ушей, более того — артист лишился ряда контрактов и приглашений на отечественное ТВ. Впервые за 30 с лишним лет музыкант не появится на ключевых музыкальных премиях, был вырезан из нескольких сериалов и остался без работы в ключевом проекте на одном из федеральных каналов.

Апогеем всей этой истории стала ситуация, когда сайт Филиппа Киркорова, специально предназначенный для продажи авторского мерча был заблокирован. Всего за несколько суток артист потерял несколько сотен тысяч рублей, а всего платформа не работала порядка двух суток.

Петиции за лишение звания

Уже после того, как появление Филиппа Киркорова в «Мутаборе» стало предметом бурного обсуждения, особо ярые активисты выдвинули требование лишить музыканта звания народного артиста. По их мнению, музыкант, сверкавший полуобнаженным телом на потеху коллег не имеет права даже заикаться о том, чтобы продолжать носить звание всеобщего любимца.

Вмешаться в инцидент тогда пришлось звездному адвокату Александру Добровинскому. Адвокат заявил, что певца не могут лишить звания из-за посещения вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, и на это есть вполне веская причина.

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже объяснимо не нравится», — отметил юрист.

Следующий удар ждал Киркорова уже спустя пару дней. Певца и его близкую подругу, заслуженную артистку РФ Лолиту Милявскую, исключили из «Зимнего Show». Окончательное решение было принято всего за три дня до утверждения окончательного списка.

Предварительно известно, что заменить Киркорова и Лолиту решили Хабибом и Люсей Чеботиной, которые ранее не были замечены в скандалах подобного масштаба.

Разборками вокруг откровенной вечеринки Филипп Киркоров привлек к своему бизнесу внимание налоговой. Тогда же оказалось, что музыкант длительное время не выплачивал обязательные взносы со своего детища. Всего с народного артиста РФ взыскали 7,92 миллиона рублей, данная сумма составляет налоги и сборы, а также еще и 24 тысячи рублей государственной пошлины.

Уехал, но не обещал вернуться

Понимая, что ничего хорошего ему в России больше не светит, Филипп Киркоров собрал все вещи и сразу после новогодних праздников уехал в Штаты. Певец сложил перья и стразы в чемодан, а затем улетел Майами. Чинно-мирно разгуливающего по улицам города артиста сфотографировали поклонники, а позже снимки опального музыканта появились в прессе и второй раз кряду поставили всех на уши. Взбешенные фанаты требовали «отставки» поп-короля как можно быстрее.

Ни увещевания, ни очередное оправдание отмыться от позора Киркорову не помогли.

«Филя укатил в Штаты, чтобы переждать бурю после голой вечеринки», «Назад не принимать», «Совсем уже возомнил о себе», «Прощай, ничего не обещай, Филь», «Уходя — уходи», «Милый друг мой, до свидания», — глумились над ним в комментариях.

В ДНР с протянутой рукой примирения

К съемкам нового сезона нашумевшего песенного шоу на федеральном канале, в составе жюри которого Киркоров сидит вот уже четвертый сезон, певец все же вернулся. Тогда же в прессе отметили: дела музыканта, судя по всему, пошли на лад. Мало того, что поп-артист сумел вернуться на насиженное место, так еще и утвердил детали поездки в ДНР. Правда, в ближайшем окружении Киркорова подробностями инцидента делиться не спешат, аргументируя это производственной необходимостью и «соображениями безопасности», но уже сейчас очевидно — Киркоров едет на Донбасс замаливать грешки, реабилитировать свою репутацию и возврвщать себе утраченные средства.

Известно, что визит музыканта официально согласован. Чуть ранее хлестко по этой истории уже высказалась певица Ольга Кормухина. Подобные прецеденты острая на язык артистка уже успела назвать «визитами в прачечную».

«Донбасс — это не помойка и не прачечная, куда нужно отвозить на отмывку подмоченной репутации разных деятелей. Которым вообще бы, на самом деле, давно пора закончить свою деятельность. Тем более что едут они туда только с одной целью — получить возможность и дальше рубить бабло. Донбасс не заслужил такого отношения. Туда нужно отправлять только лучшее и лучших», — сказала, как отрезала, она, в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей.