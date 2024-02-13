Лифты заблокировались в башне «Москвы-Сити»: что стало причиной

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 82 0

Лифты заблокировались в башне «Федерация» в «Москве-Сити» из-за ошибки рабочих

Лифты заблокировались в башне «Москвы-Сити»: что стало причиной

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В социальных сетях утром появились кадры большого количества людей, которые скопились на первом этаже здания.

В башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» заблокировались лифты. Причиной стало повреждение системы пожарной сигнализации, допущенное ремонтниками.

Лифты в одном из самых высоких небоскребов российской столицы заблокировались 13 февраля 2024 года.

«По предварительной информации, причиной автоматической остановки лифтов в башне „Федерация“ стало повреждение специалистами ремонтной бригады системы пожарной сигнализации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя экстренных служб Москвы.

Есть ли люди в кабинах лифтов, не сообщается. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

До этого в социальных сетях распространились кадры инцидента. Большое количество людей собралось на первом этаже башни, когда в ней перестали работать лифты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россияне начали жаловаться на парковки фур во дворах.

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