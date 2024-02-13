В Минтрансе предложили усилить контроль за курьерами

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Можно ли привлечь их за нарушение правил движения в случае ДТП?

Фото, видео: Софийчук Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Наладить контроль за курьерами и передать регионам право регулирования их работы предложили в Минтрансе. Количество доставщиков на мопедах, велосипедах и электросамокатах растет с каждым днем.

Вместе с этим увеличивается и число аварий с их участием. Можно ли привлечь курьеров за нарушение правил движения в случае ДТП, разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru писал, что правила дорожного движения постоянно меняются — какие-то исчезают, а какие-то приходят им на замену. Так, 2024 год не стал исключением.

Во многих городах России, включая Москву, исчезнет мигающий зеленый на светофорах. Такое решение призвано уменьшить количество ДТП на светофорах, которые возникают из-за того, что водители пытаются успеть проскочить до переключения на красный.

«Желтый» на светофоре станет чуть дольше, чем обычно. Вместо привычных трех секунд, предлагается увеличить время до четырех-шести секунд, в зависимости от дороги. Если изменения вступят в силу — это потребует корректировки ГОСТов и ПДД.

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В Минтрансе предложили усилить контроль за курьерами

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