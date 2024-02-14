«Доложили о ситуации»: Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в ВСУ

«Доложили о ситуации»: Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pool-Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Он пообещал боевикам увеличить поставки дронов и средств РЭБ.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о проблемах с комплектованием и управлением в рядах боевиков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта, доложили о ситуации», — сообщил он в Telegram-канале.

Зеленский пообещал ВСУ увеличить поставки дронов, средств РЭБ, а также укрепить позиции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне.

Тема:
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