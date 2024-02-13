Смена стратегии: Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

Сырский: ВСУ начали оборонительную операцию

Смена стратегии: Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне

Фото: Reuters / KHARKIV REGION

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Тема:
Спецоперация

Как изменится ситуация в зоне специальной военной операции?

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью телеканалу ZDF, что армия страны переходит от наступательной операции к оборонительной.

Он отметил, что в ходе обороны будут использоваться укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей. Ситуация в зоне боевых действий в настоящее время сложная, подчеркнул главком ВСУ.

Так, Украина ощущает недостаточную поддержку со стороны западных союзников. Особенно не хватает боеприпасов, техники и оружия, сетует Сырский.

«Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — сказал он.

Сырский также выразил готовность оставлять позиции ради сохранения жизней боевиков. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто такой новый главком ВСУ Сырский. С 1991 года будущий главком ВСУ Сырский поступил на службу в ВСУ.

Левые взгляды сына не одобрили ни мать, ни отец. Родственники в пух и прах раскритиковали его стремление пробиться в карьере.

Тема:
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