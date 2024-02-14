«Идеально»: чем можно почистить зубы за неимением щетки

Это не только для красоты, но и здоровья органов, участвующих в переработке пищи.

Для ежедневной чистки зубов помимо зубной щетки и зубной пасты можно использовать и дополнительные средства гигиены полости рта. Изданию NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о пользе ирригатора, ершика и многопучковой щетки.

Она пояснила, что это дополнительные средства гигиены после применения щетки. Помимо этого, полезно будет использовать специальные таблетки или жидкость для окрашивания зубов.

С их помощью можно будет понять, действительно ли ежедневная гигиена полости рта продуктивна. Кроме того, врач напомнила и об оптимальной частоте чистки зубов.

«Идеально — после каждого приема пищи. Чистка зубов должна выполняться тщательно, не менее двух-трех минут», — пояснила Сумцова.

Она добавила, что чистить надо не только зубы, но и язык, внутреннюю поверхность щек, а также регулярно посещать стоматолога и проводить профессиональную чистку, которую в домашних условиях сделать невозможно.

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