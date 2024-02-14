Платить придется мафии: во сколько нелегальным мигрантам обойдется дорога до США
Путь за американской мечтой начинается для многих южноамериканских мигрантов на северо-западе Колумбии.
Фото: Joebeth Terriquez / ТАСС
Около 1000–1500 долларов может потребоваться южноамериканским мигрантам, чтобы добраться из Колумбии до границы Мексики с США. Об этом сообщают «Известия».
Такие подсчеты приводят те, кто уже попал в Соединенные Штаты. Информация получена из чата одного из мини-караванов, который планируется вскоре выдвинуться в сторону США.
«Лучше собрать как можно больше денег. На всем пути придется кому-то платить — мафии, гидам, местным. Многие, кто приехал в Турбо (город в Колумбии, откуда мигранты начинают путь — Прим. ред.) об этом не знали так же, как и я. Многие умирают, многие начинают просить деньги на улице», — рассказывает мигрант Алекс.
Дорога за американской мечтой начинается для южноамериканских мигрантов на северо-западе Колумбии, в портах Некокли и Турбо. Оттуда на моторных катерах мигранты добираются до входа в джунгли Дарьен, располагающиеся и в Колумбии, и в Панаме.
На этом этапе пути мигранты вынуждены платить по 35 долларов за переправу через реку на лодке и еще 85 долларов в качестве «налога» за вход в джунгли.
Так называемые гиды предлагают пакет сопровождения до границы Колумбии с Панамой стоимостью в 300–400 долларов. В него входят еда, переправа через реку на лодке, «налог», иногда даже ночь в отеле.
Следующие на пути мигрантов границы Панама — Коста-Рика — Никарагуа — Гондурас — Гватемала — Мексика они пересекают на автобусах. Каждый стоит примерно 40–50 долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует закрыть границу, если победит на выборах в ноябре 2024 года.
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