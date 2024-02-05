«Страна разрушается»: Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 49 0

Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания

«Страна разрушается»: Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания

Фото: www.globallookpress.com / Mark Otte / Texas National

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Тема:
Выборы президента США 2024

Политик сделал громкое заявление на фоне обострившегося миграционного вопроса в стране.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует закрыть границу, если победит на выборах в ноябре 2024 года. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.

«Мы собираемся закрыть границу, потому что ни одна страна не может такого выдержать. Просто посмотрите на то, что происходит с нашей страной: сюда прибывают люди из тюрем и колоний, из психиатрических клиник и приютов для сумасшедших. Наша страна разрушается», — заявил экс-президент Штатов.

Сейчас в США насчитывают от восьми до десяти миллионов нелегалов. Трамп считает, что стране необходимо организовать массовую депортацию. В качестве примера он привел произошедший в Нью-Йорке инцидент, где мигранты из Венесуэлы и Гондураса избили полицейских. Политик заявил, что такое не должно повториться.

«У меня была самая безопасная граница в истории нашей страны. Сейчас у нас самая плохая граница, вероятно, за всю мировую историю», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о нежелании женщин голосовать за Трампа. При этом нынешнего президента Джо Байдена готовы поддержать 58% избирательниц.

Тема:
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