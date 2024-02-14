Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 66 0

Документ ужесточит меры контроля в сфере продажи алкоголя.

Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Фото: www.globallookpress.com / Eddie Moore

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов страны в вопросе борьбы с так называемыми «наливайками» — точками продажи алкогольных напитков в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешит властям регионов принимать дополнительные меры для ограничения торговли спиртным. Они смогут регулировать время продажи или запретить продажу, в том числе слабоалкогольных напитков вроде пива или сидра в точках общепита и жилых домах. На рестораны, бары, кафе и буфеты запрет распространяться не может.

Отмечается, что данный закон был необходим для ужесточения требований к продаже алкоголя в России. Он вступит в силу 1 апреля текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков.

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