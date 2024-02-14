Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»
Документ ужесточит меры контроля в сфере продажи алкоголя.
Фото: www.globallookpress.com / Eddie Moore
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов страны в вопросе борьбы с так называемыми «наливайками» — точками продажи алкогольных напитков в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон разрешит властям регионов принимать дополнительные меры для ограничения торговли спиртным. Они смогут регулировать время продажи или запретить продажу, в том числе слабоалкогольных напитков вроде пива или сидра в точках общепита и жилых домах. На рестораны, бары, кафе и буфеты запрет распространяться не может.
Отмечается, что данный закон был необходим для ужесточения требований к продаже алкоголя в России. Он вступит в силу 1 апреля текущего года.
Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков.
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